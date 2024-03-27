Сайфуллин Хайрутдин Мухетдин Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСайфуллин Хайрутдин Мухетдин Улы

Сайфуллин Хайрутдин Мухетдин Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

29.06.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
23.12.1891

Жена: Факиха Ибатулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
29.10.1902

Сын: Хайрутдинов Габделхалим

Мать ребёнка: Факиха Ибатулла Кызы

с.Малые Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Образование
Неизвестно
№73-99. Сайфулла Димитриев 1802 сын Мухутдин 1829 (поэтому родственник Асии Наилевны Губайдуллиной по ее матери)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close