Сайфуллин Хайрутдин Мухетдин Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения29.06.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1868
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
23.12.1891
Жена: Факиха Ибатулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
29.10.1902
Мать ребёнка: Факиха Ибатулла Кызы
с.Малые Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Образование
Неизвестно
№73-99. Сайфулла Димитриев 1802 сын Мухутдин 1829 (поэтому родственник Асии Наилевны Губайдуллиной по ее матери)
Смерть
Неизвестно