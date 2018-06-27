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Шаламов Алексей Артёмович
Шаламов Алексей Артёмович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.06.2018
Пол
Мужской
Отец
Шаламов Артём Алексеевич
1986 г.р.
Мать
Шаламова (Красикова) Екатерина Алексеевна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.2018
Отец:
Шаламов Артём Алексеевич
Мать:
Шаламова Екатерина Алексеевна
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