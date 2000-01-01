Кутырев Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутырев Василий Павлович

Кутырев Василий Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Кутырева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кутырева Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кутырев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кутырева Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кутырев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кутырева Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кутырева Анастасья Васильевна

Мать ребёнка: Кутырева Елизавета Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Елизавета Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close