Кутырев Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Кутырева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кутырева Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Кутырева Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кутырев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кутырева Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кутырева Анастасья Васильевна
Мать ребёнка: Кутырева Елизавета Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня