Кононова Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Кононов Федор Арсентьевич
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Кононова Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Кононов Федор Арсентьевич
Рождение ребёнка
01.03.1895
Дочь: Кононова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кононов Федор Арсентьевич
Крещение прошло 14 мая 1895 года в Вознесенской церкви с. Индерь Доволенского района. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.437] -... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1898
Дочь: Кононова Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Кононов Федор Арсентьевич
Крещение прошло 22 февраля 1898 года в Вознесенской церкви с. Индерь Доволенского района. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.44... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1900
Сын: Кононов Захарий Федорович
Отец ребёнка: Кононов Федор Арсентьевич
Крещен 6 февраля 1900 года в Вознесенской церкви с. Индерь. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1900 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.441] - найдено
Рождение ребёнка
07.01.1902
Сын: Кононов Макарий Федорович
Отец ребёнка: Кононов Федор Арсентьевич
Крещен 19 января 1902 года в Вознесенской церкви с. Индерь. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.443] - найдено
Смерть
Неизвестно