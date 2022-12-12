Шишкин Тимофей Дементьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишкин Дементий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1686 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно