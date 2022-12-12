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Шишкин Тимофей Дементьевич

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Место рождения

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Дементий -

Мать: не указана

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1686 ст.

Сын: Шишкин Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Игнат Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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