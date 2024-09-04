Тяпкин Егор (Георгий) Макарович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Лебедева (Тяпкина) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Тяпкина (Зайцева) Анастасия Кузьминична
Лечение в госпитале
08.08.1915
Тяпкин [Егор зачеркнуто] Георгий Макарович, рядовой Лейб-Гвардии Волынского полка выбыл из лазарета для раненых воинов 8 августа 1915 года в команду выздоравливающих.
Лечение в госпитале
26.10.1917
Тяпкин Егор Макарович, рядовой 3 гвардейской пехотной дивизии, 34 года, болен экземой правой стопы, 26.10.1917 года.
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тяпкина (Зайцева) Анастасия Кузьминична
Смерть
1941