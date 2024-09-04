Тяпкин Егор (Георгий) Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпкин Егор (Георгий) Макарович

Место рождения

Аблазино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Аблазино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Лебедева (Тяпкина) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Тяпкина (Зайцева) Анастасия Кузьминична

Аблазино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Лечение в госпитале
08.08.1915
Тяпкин [Егор зачеркнуто] Георгий Макарович, рядовой Лейб-Гвардии Волынского полка выбыл из лазарета для раненых воинов 8 августа 1915 года в команду выздоравливающих.
Лечение в госпитале
26.10.1917
Тяпкин Егор Макарович, рядовой 3 гвардейской пехотной дивизии, 34 года, болен экземой правой стопы, 26.10.1917 года.
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тяпкина (Зайцева) Анастасия Кузьминична

Аблазино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1941
Аблазино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

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