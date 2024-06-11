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Кузьма Афанасьев

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.10.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1831 ст.

Отец: Прескухин Афанасий Филиппов-Феофилактов

Мать: Анастасия Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
28.10.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Тогож сельца дворовой человек Карп Филатов Прескухин и дворовая жена Евдокия Степанова
Упоминание
1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.
Смерть
Неизвестно

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