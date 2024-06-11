Кузьма Афанасьев
Место рождения
Дата рождения25.10.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1831 ст.
Крещение
28.10.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Тогож сельца дворовой человек Карп Филатов Прескухин и дворовая жена Евдокия Степанова
Упоминание
1834 ст.
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.
Смерть
Неизвестно