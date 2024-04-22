Ликсина-Юревич (Ершова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1952
Отец: Ершов Василий Васильевич
Мать: Ершова Нина Андреевна
Рождение ребёнка
28.06.1974
Дочь: Ханке Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Юревич Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
26.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юревич Николай Григорьевич
Гродно, Беларусь