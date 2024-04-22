Ликсина-Юревич (Ершова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛиксина-Юревич (Ершова) Мария Васильевна

Ликсина-Юревич (Ершова) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Изабелин, Волковысский район, Гродненская область

Дата рождения

07.04.1952

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

2025 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ER
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1952

Отец: Ершов Василий Васильевич

Мать: Ершова Нина Андреевна

Изабелин, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
28.06.1974

Дочь: Ханке Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Юревич Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
26.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юревич Николай Григорьевич

Гродно, Беларусь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close