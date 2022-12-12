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Sophia
Sophia
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Johann
Мать
Не указана
Дети
Helena
1844 г.р.
Johann
1847 г.р.
Добавил:
ЮИ
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События
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Johann
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1844
Дочь:
Helena
Отец ребёнка:
Peter
Рождение ребёнка
11.11.1847
Сын:
Johann
Отец ребёнка:
Peter
Луизино
, Ропшинская волость, Петергофский уезд
Kuusoja / Луизино
Смерть
Неизвестно
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