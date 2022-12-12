Sophia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sophia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1844 г.р.
1847 г.р.

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Johann

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1844

Дочь: Helena

Отец ребёнка: Peter

Рождение ребёнка
11.11.1847

Сын: Johann

Отец ребёнка: Peter

Луизино, Ропшинская волость, Петергофский уезд
Kuusoja / Луизино
Смерть
Неизвестно
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