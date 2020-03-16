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Идиятуллина Альфия Хамзеевна
Идиятуллина Альфия Хамзеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.05.1967
Пол
Женский
Отец
Идиятуллин Хамза Бурханович
1929 г.р.
Мать
Давлеканова Дилира Хусаиновна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1967
Отец:
Идиятуллин Хамза Бурханович
Мать:
Давлеканова Дилира Хусаиновна
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