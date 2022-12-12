Солодкая Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Солодкий Андрей Федорович
Отец ребёнка: Солодкий Федор Иоаннович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Солодкий Михаил Федорович
Отец ребёнка: Солодкий Федор Иоаннович
Смерть
Неизвестно