Рощин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРощин Константин

Рощин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1914

Дочь: Рощина Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Соловьева Александра Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Александра Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Соловьева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаина (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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