Рощин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1914
Дочь: Рощина Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Соловьева Александра Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаина (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно