Трофимова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Трофимов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Сергей

Отец ребёнка: Трофимов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Эдуард

Отец ребёнка: Трофимов Николай

Смерть
Неизвестно

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