Трофимова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Трофимов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Сергей
Отец ребёнка: Трофимов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Эдуард
Отец ребёнка: Трофимов Николай
Смерть
Неизвестно