Демчук (Бабышева) Мария Ивановна
Место рождениясело Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Дата рождения12.01.1933
Дата смерти13.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1933
село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
07.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демчук Егор Андреевич
Россия
Место жительства
Неизвестно
СЕЛО ОЛЬШАНКА, ВОСТОЧНАЯ, 45
Смерть
13.10.2013
Ростовская область, Целинский район