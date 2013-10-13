Демчук (Бабышева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демчук (Бабышева) Мария Ивановна

Место рождения

село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия

Дата рождения

12.01.1933

Дата смерти

13.10.2013

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Около 1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1933

Отец: Бабышев Иван Васильевич

Мать: Бабышева Ульяна Степановна

село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
07.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демчук Егор Андреевич

Россия
Место жительства
Неизвестно
СЕЛО ОЛЬШАНКА, ВОСТОЧНАЯ, 45
Смерть
13.10.2013
Ростовская область, Целинский район
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