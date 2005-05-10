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Валеев Булат Рафисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2005

Отец: Валеев Рафис Рафаэлевич

Мать: Валеева Эльвира Ризвановна

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