Потехин Павел Антипович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти10.01.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1839
Место жительства
С 1862 по 1916
Смерть
10.01.1916