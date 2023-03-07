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Титов Иван Николаевич

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Место рождения

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Около 1901

Жена: Титова Мария Виссарионовна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1902 ст.

Дочь: Титова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Титова Мария Виссарионовна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
02.02.1905 ст.

Жена: Титова Манефа Федоровна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Жених - вторым браком.
Бракосочетание
25.01.1909 ст.

Жена: Титова Анна Петрова

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - третьим браком, невеста - первым.
Рождение ребёнка
12.04.1910 ст.

Сын: Титов Александр Иванович

Мать ребёнка: Титова Анна Петрова

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.

Дочь: Титова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Титова Анна Петрова

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1914 ст.

Дочь: Титова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Титова Анна Петрова

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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