Титов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1901
Рождение ребёнка
14.06.1902 ст.
Дочь: Титова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Титова Мария Виссарионовна
Бракосочетание
02.02.1905 ст.
Жена: Титова Манефа Федоровна
Жених - вторым браком.
Бракосочетание
25.01.1909 ст.
Жена: Титова Анна Петрова
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - третьим браком, невеста - первым.
Рождение ребёнка
12.04.1910 ст.
Мать ребёнка: Титова Анна Петрова
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.
Дочь: Титова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Титова Анна Петрова
Рождение ребёнка
25.10.1914 ст.
Дочь: Титова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Титова Анна Петрова
Смерть
Неизвестно