Прокопьева (Казызаева) Орина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопьева (Казызаева) Орина Ивановна

Прокопьева (Казызаева) Орина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Прокопьева) Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Прокопьев Данило Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Ерим Дмитриевич Ефим Ефим/Ерим Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Прокопьев Агапий Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.