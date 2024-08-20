Прокопьева (Казызаева) Орина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Прокопьева) Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Прокопьев Данило Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ерим Дмитриевич Ефим Ефим/Ерим Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Прокопьев Агапий Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Гаврилович
Смерть
Неизвестно