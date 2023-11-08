Павел Матвеев
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Матвей Петров
Мать: Офимья Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маланья Афанасьева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин государственный
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Алексей Павлов
Мать ребёнка: Маланья Афанасьева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Пантелей Павлов
Мать ребёнка: Маланья Афанасьева
Место жительства
1782
откуда: Заколпье куда: Григорьево в соответствии с ревизией 02.07.1782 Ф.301, ОП.5, Д.72 4-ревизия экономических крестьян Меленковской округи Владимирской губернии Села Заколпья крестьяне титул стр. 6... Показать все
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа мл. Павлова
Мать ребёнка: Маланья Афанасьева
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Синклитикия Павлова
Мать ребёнка: Маланья Афанасьева
Смерть
1804