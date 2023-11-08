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Павел Матвеев

Место рождения

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Матвей Петров

Мать: Офимья Маркова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланья Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин государственный
Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Алексей Павлов

Мать ребёнка: Маланья Афанасьева

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Пантелей Павлов

Мать ребёнка: Маланья Афанасьева

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
1782
откуда: Заколпье куда: Григорьево в соответствии с ревизией 02.07.1782 Ф.301, ОП.5, Д.72 4-ревизия экономических крестьян Меленковской округи Владимирской губернии Села Заколпья крестьяне титул стр. 6... Показать все
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа мл. Павлова

Мать ребёнка: Маланья Афанасьева

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Синклитикия Павлова

Мать ребёнка: Маланья Афанасьева

Смерть
1804
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

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