Клеймёнова Елена Козьмина(Кузьминична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клеймёнова Елена Козьмина(Кузьминична)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1908 ст.

Сын: Клейменов Иван Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Михайлович Клеймёнов

Попадьино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.02.1911

Сын: Клейменов Алексей Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Михайлович Клеймёнов

Смерть
Неизвестно
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