Клеймёнова Елена Козьмина(Кузьминична)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козьма
Рождение ребёнка
19.08.1908 ст.
Сын: Клейменов Иван Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Михайлович Клеймёнов
Попадьино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.02.1911
Сын: Клейменов Алексей Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Михайлович Клеймёнов
Смерть
Неизвестно