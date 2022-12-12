Чупракова (Хорькова) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1950
Бракосочетание
26.12.1969
Рождение ребёнка
16.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чупраков Геннадий Петрович
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1976
Дочь: Панова Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Чупраков Геннадий Петрович