Чупракова (Хорькова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупракова (Хорькова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область

Дата рождения

24.07.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1950

Отец: Хорьков Василий Леонтьевич

Мать: Хорькова Федора Федоровна

Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область
Бракосочетание
26.12.1969

Муж: Чупраков Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
16.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупраков Геннадий Петрович

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1976

Дочь: Панова Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Чупраков Геннадий Петрович

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