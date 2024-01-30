Мәйзә Жәйірбайқызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жүнісов Жәйірбай Қаспақбайұлы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Құдабаев Еркебұлан
Отец ребёнка: Аяпбергенов Тұрсын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Құдабаев Салдатбек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аяпбергенов Тұрсын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Құдабаева Шәйзада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Құдабаева Қанизада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Құдабаев Мейрамғазы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Құдабаев Сағымбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Құдабаев Сейсенғазы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Құдабаев Дүйсенғазы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Құдабаев Шәйық
Смерть
Неизвестно