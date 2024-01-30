Мәйзә Жәйірбайқызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мәйзә Жәйірбайқызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жүнісов Жәйірбай Қаспақбайұлы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Құдабаев Еркебұлан

Отец ребёнка: Аяпбергенов Тұрсын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Құдабаев Салдатбек

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аяпбергенов Тұрсын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Құдабаева Шәйзада

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Құдабаева Қанизада

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Құдабаев Мейрамғазы

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Құдабаев Сағымбек

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Құдабаев Сейсенғазы

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Құдабаев Дүйсенғазы

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Құдабаев Шәйық

Смерть
Неизвестно
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