Хамзин Галяутдин
Место рожденияд. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Хамзин Салахутдин
Мать: Гайнихаят Садыкова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сара
Рождение ребёнка
1930
Сын: Саляхов Мисбахутдин
Мать ребёнка: Сара
Смерть
Неизвестно