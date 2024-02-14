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Хамзин Галяутдин

Место рождения

д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Хамзин Салахутдин

Мать: Гайнихаят Садыкова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сара

Рождение ребёнка
1930

Сын: Саляхов Мисбахутдин

Мать ребёнка: Сара

Смерть
Неизвестно

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