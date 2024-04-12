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Марiя Григорiева

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

28.02.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1904 ст.

Отец: Григорий Степанов

Мать: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православные 56-25-221-121об-122
Крещение
29.02.1904 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянская девица Параскева Дмитрiева 56-25-221-121об-122
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