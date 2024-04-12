Марiя Григорiева
Место рождения
Дата рождения28.02.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
28.02.1904 ст.
Отец: Григорий Степанов
Мать: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православные 56-25-221-121об-122
Крещение
29.02.1904 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянская девица Параскева Дмитрiева 56-25-221-121об-122