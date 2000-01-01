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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1752
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев
1725 г.р.
Мать
Аксинья Андреева
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев
Мать:
Аксинья Андреева
Смерть
Неизвестно
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