Кирова (Бесчастнова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бесчастнов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирова) Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Киров Константин Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисовна (Кирова) Галина Константиновна
Отец ребёнка: Киров Константин Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киров Константин Георгиевич
Смерть
Неизвестно