Кирова (Бесчастнова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирова (Бесчастнова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бесчастнов Иван

Мать: Бесчастнова Аграфена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирова) Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Киров Константин Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисовна (Кирова) Галина Константиновна

Отец ребёнка: Киров Константин Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киров Константин Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киров Константин Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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