Дорофеев Герасим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорофеев Герасим Михайлович

Дорофеев Герасим Михайлович

Место рождения

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Васса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева (Гаврилова) Аксинья Гавриловна

Рождение ребёнка
02.04.1884

Дочь: Дорофеева (Дорофеева) Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Дорофеева (Гаврилова) Аксинья Гавриловна

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.07.1886

Дочь: (Дорофеева) Прасковья Герасимовна

Мать ребёнка: Дорофеева (Гаврилова) Аксинья Гавриловна

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.11.1888

Сын: Дорофеев Матвей Герасимович

Мать ребёнка: Дорофеева (Гаврилова) Аксинья Гавриловна

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1891

Дочь: Тихонова (Дорофеева) Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Дорофеева (Гаврилова) Аксинья Гавриловна

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.