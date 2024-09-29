Дорофеев Герасим Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорофеева Васса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1884
Дочь: Дорофеева (Дорофеева) Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Дорофеева (Гаврилова) Аксинья Гавриловна
Рождение ребёнка
31.07.1886
Дочь: (Дорофеева) Прасковья Герасимовна
Мать ребёнка: Дорофеева (Гаврилова) Аксинья Гавриловна
Рождение ребёнка
24.11.1888
Сын: Дорофеев Матвей Герасимович
Мать ребёнка: Дорофеева (Гаврилова) Аксинья Гавриловна
Рождение ребёнка
14.02.1891
Дочь: Тихонова (Дорофеева) Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Дорофеева (Гаврилова) Аксинья Гавриловна
Смерть
Неизвестно