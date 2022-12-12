Терехова (Бунина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Бунина) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1894

Муж: Терехов Николай Степанович

Рождение ребёнка
17.01.1898 ст.

Сын: Терехов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Терехов Николай Степанович

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.06.1900 ст.

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Терехов Николай Степанович

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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