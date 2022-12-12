Терехова (Бунина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1894
Рождение ребёнка
17.01.1898 ст.
Сын: Терехов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Терехов Николай Степанович
Рождение ребёнка
27.06.1900 ст.
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Терехов Николай Степанович
Смерть
Неизвестно