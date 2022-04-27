Зыкова (Котарева) Татьяна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1927
Дата смерти27.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1951
Дочь: Коротких (Зыкова) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Зыков Петр Савельевич
Рождение ребёнка
10.08.1953
Дочь: Личенко (Зыкова) Нина Петровна
Отец ребёнка: Зыков Петр Савельевич
Усть-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.08.1955
Дочь: Зыкова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Зыков Петр Савельевич
Смерть
27.04.2022