Зыкова (Котарева) Татьяна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Котарева) Татьяна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1927

Дата смерти

27.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1927

Отец: Котарев Федот Уколович

Мать: Котарева (Крынина) Парасковья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Петр Савельевич

Рождение ребёнка
23.07.1951

Дочь: Коротких (Зыкова) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Зыков Петр Савельевич

Рождение ребёнка
10.08.1953

Дочь: Личенко (Зыкова) Нина Петровна

Отец ребёнка: Зыков Петр Савельевич

Усть-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.08.1955

Дочь: Зыкова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Зыков Петр Савельевич

Смерть
27.04.2022

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