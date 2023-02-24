Крылов Савелий Стефанов
Место рожденияПригород Кашпир Сызранский уезд
Дата рождения04.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1860
Пригород Кашпир Сызранский уезд
Бракосочетание
17.01.1879
Пригород Кашпир Сызранский уезд
Рождение ребёнка
1888
Сын: Крылов Василий Савельевич
Мать ребёнка: Крылова Екатерина Максимова
Пригород Кашпир Сызранский уезд
Смерть
Неизвестно