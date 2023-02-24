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Крылов Савелий Стефанов

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Место рождения

Пригород Кашпир Сызранский уезд

Дата рождения

04.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1860

Отец: Крылов Стефан Ефимов

Мать: Крылова Агрипина (Агрофена) Романова

Пригород Кашпир Сызранский уезд
Бракосочетание
17.01.1879

Жена: Крылова Екатерина Максимова

Пригород Кашпир Сызранский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Крылов Василий Савельевич

Мать ребёнка: Крылова Екатерина Максимова

Пригород Кашпир Сызранский уезд
Смерть
Неизвестно
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