Смотряев Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смотряев Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1909
Сын: Смотряев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Смотряева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1911
Сын: Смотряев виктор николаевич
Мать ребёнка: Смотряева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
09.05.1914
Дочь: Гаврикова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Смотряева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Смотряева Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Смотряева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Смотряев валентин николаевич
Мать ребёнка: Смотряева Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно