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Смотряев Николай Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смотряев Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1909

Сын: Смотряев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Смотряева Любовь Михайловна

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
24.10.1911

Сын: Смотряев виктор николаевич

Мать ребёнка: Смотряева Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
09.05.1914

Дочь: Гаврикова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Смотряева Любовь Михайловна

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Смотряева Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Смотряева Любовь Михайловна

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Смотряев валентин николаевич

Мать ребёнка: Смотряева Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смотряева Любовь Михайловна

Смерть
Неизвестно
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