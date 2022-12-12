Коваленко (Бабодей) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Бабодей) Ольга

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Место рождения

Тютюри, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

24.11.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1922

Отец: Бабодей Мина

Мать: Бабодей Феодосия

Тютюри, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваленко Михаил

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1952

Сын: Коваленко Виктор

Отец ребёнка: Коваленко Михаил

Смерть
Неизвестно
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