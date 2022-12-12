Коваленко (Бабодей) Ольга
Место рождения
Дата рождения24.11.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1922
Отец: Бабодей Мина
Мать: Бабодей Феодосия
Рождение ребёнка
12.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваленко Михаил
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1952
Сын: Коваленко Виктор
Отец ребёнка: Коваленко Михаил
Смерть
Неизвестно