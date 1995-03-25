Родионов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1974

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1974

Отец: Родионов Николай Петрович

Мать: Родионова Алла

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