Ласточкин Владимир Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛасточкин Владимир Геннадьевич

Ласточкин Владимир Геннадьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ласточкин Геннадий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Степан

Мать ребёнка: Ласточкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Данила

Мать ребёнка: Ласточкина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ласточкина Ольга

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close