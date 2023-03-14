Ласточкин Владимир Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ласточкин Геннадий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Степан
Мать ребёнка: Ласточкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Данила
Мать ребёнка: Ласточкина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ласточкина Ольга