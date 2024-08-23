Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1641
Дата смертиМежду 1722 и 1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Дочь: Фетиния Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1685
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 127 лист. Деревня Семенково. Иван Матвеевич, 78 лет, вдовец. У него зять Федор Иванович, 43 года и жена его Прасковья Ивановна, 38 лет. У них дети Григорий 18 лет, Алексей (м.б. 12 лет)... Показать все
Смерть
Между 1722 и 1741