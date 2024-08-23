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Иван Матвеевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1641

Дата смерти

Между 1722 и 1741

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1680

Дочь: Фетиния Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1685

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 127 лист. Деревня Семенково. Иван Матвеевич, 78 лет, вдовец. У него зять Федор Иванович, 43 года и жена его Прасковья Ивановна, 38 лет. У них дети Григорий 18 лет, Алексей (м.б. 12 лет)... Показать все
Смерть
Между 1722 и 1741
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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