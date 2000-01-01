(Раевская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Раевская) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Попов Иван

Рождение ребёнка
1926

Сын: Попов Леонид

Отец ребёнка: Попов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Попов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима

Отец ребёнка: Попов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Попов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Петр

Отец ребёнка: Попов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван

Смерть
Неизвестно
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