(Раевская) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Попов Иван
Рождение ребёнка
1926
Сын: Попов Леонид
Отец ребёнка: Попов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Попов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима
Отец ребёнка: Попов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Попов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Петр
Отец ребёнка: Попов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван
Смерть
Неизвестно