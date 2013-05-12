Кошкина (Лоскутова (Евлешина)) Павлина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Лоскутова (Евлешина)) Павлина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1926

Дата смерти

12.05.2013

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1926

Отец: Лоскутов Василий Иванович

Мать: Лоскутова (евлешина) Агафья Степановна

Рождение ребёнка
23.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.05.2013
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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