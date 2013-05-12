Кошкина (Лоскутова (Евлешина)) Павлина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1926
Дата смерти12.05.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1926
Рождение ребёнка
23.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.05.2013
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область