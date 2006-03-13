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Лысковская София Павловна
Лысковская София Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.03.2006
Пол
Женский
Отец
Лысковский Павел Александрович
1952 г.р.
Мать
Лысковская (Костюченко) Ольга Анатольевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2006
Отец:
Лысковский Павел Александрович
Мать:
Лысковская Ольга Анатольевна
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