Нестеров Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеров Пётр Николаевич

Нестеров Пётр Николаевич

avatar

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

27.02.1887

Дата смерти

08.09.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1887
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1904 по 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1912
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
08.09.1914
г. Жолква, Австро-Венгрия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close