Нестеров Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.02.1887
Дата смерти08.09.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1887
Место жительства
С 1904 по 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1912
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
08.09.1914
г. Жолква, Австро-Венгрия