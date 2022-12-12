Николаева Смирнова (Михайлова) Полина (Пелагея) Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1908 ст.
Дата смерти06.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1908 ст.
Отец: Михайлов Тимофей
Мать: Андреева Евдокия
Рождение ребёнка
13.09.1929
Дочь: Дмитриева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Владимирович
Парахино
Бракосочетание
06.08.1949
Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1993
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область