Николаева Смирнова (Михайлова) Полина (Пелагея) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Смирнова (Михайлова) Полина (Пелагея) Тимофеевна

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Место рождения

Мошенка, Каевская волость, Крестецкий уезд

Дата рождения

04.10.1908 ст.

Дата смерти

06.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1908 ст.

Отец: Михайлов Тимофей

Мать: Андреева Евдокия

Мошенка, Каевская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
13.09.1929

Дочь: Дмитриева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Владимирович

Парахино
Бракосочетание
06.08.1949

Муж: Николаев Павел Федорович

Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай Владимирович

Смерть
06.01.1993
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
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