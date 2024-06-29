Игнашевич Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корж Иван Петрович
Мать: Корж Ульяна Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнашевич Николай Григорьевич
Отец ребёнка: х
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнашевич Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Игнашевич Григорий Поликарпович
Рождение ребёнка
31.10.1981
Сын: Игнашевич Виталий Григорьевич
Отец ребёнка: Игнашевич Григорий Поликарпович