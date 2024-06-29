Игнашевич Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнашевич Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корж Иван Петрович

Мать: Корж Ульяна Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнашевич Николай Григорьевич

Отец ребёнка: х

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнашевич Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Игнашевич Григорий Поликарпович

Рождение ребёнка
31.10.1981

Сын: Игнашевич Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Игнашевич Григорий Поликарпович

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