Рокка Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рокка Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Рокка Петр Симович

Мать: Рокка Мария

Смерть
Неизвестно
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