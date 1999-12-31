Крысало (Кресало) Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крысало (Кресало) Николай Степанович

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Место рождения

Каменка, Харківська область

Дата рождения

20.08.1925

Дата смерти

31.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Харківська область
Военная награда
19.12.1943
Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1925 Дата поступления на службу: __.__.1943 Место призыва: Двуречанский РВК, Украинская ССР, Харьковская обл., Двуречанский р-н Воинское зван... Показать все
Военная награда
После 1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Воинское звание: ст. сержант администр. службы Воинская часть: 11 тбр Наименование награды: Медаль «За ... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крысало Александра Гаврииловна

Смерть
31.12.1999
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