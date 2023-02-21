Лавров (Теленкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавров (Теленкова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1899

Дата смерти

22.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1899

Отец: Теленков Федор

Мать: Теленкова Мария

Рождение ребёнка
17.07.1926

Дочь: Яшин Ольга

Отец ребёнка: Лавров Георгий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Александр

Отец ребёнка: Лавров Георгий

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Георгий

Смерть
22.03.1982
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