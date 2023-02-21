Лавров (Теленкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1899
Дата смерти22.03.1982
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1899
Отец: Теленков Федор
Мать: Теленкова Мария
Рождение ребёнка
17.07.1926
Дочь: Яшин Ольга
Отец ребёнка: Лавров Георгий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров Александр
Отец ребёнка: Лавров Георгий
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лавров Георгий
Смерть
22.03.1982