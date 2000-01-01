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Ерёмина Анна Фокиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Устина Михайловна

Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
21.08.1799 ст.

Сын: Ерёмин Моисей Михайлович

Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Ерёмин Акакий Михайлович

Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Михаил Петрович

Смерть
До 1805
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