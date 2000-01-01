Ерёмина Анна Фокиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Устина Михайловна
Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1799 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1805