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(Шипилова) Таисия Прокопьевна
(Шипилова) Таисия Прокопьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.04.1929
Дата смерти
24.10.2006
Пол
Женский
Отец
Шипилов Прокоп Тихонович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1929
Отец:
Шипилов Прокоп Тихонович
Мать:
?
Смерть
24.10.2006
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