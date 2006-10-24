(Шипилова) Таисия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шипилова) Таисия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1929

Дата смерти

24.10.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1929

Отец: Шипилов Прокоп Тихонович

Мать: ?

Смерть
24.10.2006
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