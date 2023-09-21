Рачинская Анетта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чукреева Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Чукреев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чукреев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чукреев Георгий Максимович
Отец ребёнка: Чукреев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чукреев Афанасий Максимович
Отец ребёнка: Чукреев Максим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чукреев Василий Максимович
Отец ребёнка: Чукреев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Чукреева Елена Максимовна
Отец ребёнка: Чукреев Максим Григорьевич
Смерть
Неизвестно