Рачинская Анетта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачинская Анетта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чукреева Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Чукреев Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукреев Иван Максимович

Отец ребёнка: Чукреев Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукреев Георгий Максимович

Отец ребёнка: Чукреев Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукреев Афанасий Максимович

Отец ребёнка: Чукреев Максим Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чукреев Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукреев Василий Максимович

Отец ребёнка: Чукреев Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Чукреева Елена Максимовна

Отец ребёнка: Чукреев Максим Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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