Weissbein Naftul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Weissbein Naftul

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Место рождения

Kiev, Ukraine

Дата рождения

1905

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1867 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Weissbein ?

Мать: Weissbein Risya

Kiev, Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Weissbein Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Weissbein Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Weissbein Мария

Смерть
2000
Frankfurt am Main, Germany
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Frankfurt am Main, Germany
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