Weissbein Naftul
Место рожденияKiev, Ukraine
Дата рождения1905
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Weissbein ?
Мать: Weissbein Risya
Kiev, Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Weissbein Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Weissbein Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Weissbein Мария
Смерть
2000
Frankfurt am Main, Germany
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Frankfurt am Main, Germany