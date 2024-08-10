Малышева (Австриевских) Агафья Михайловна
Место рожденияКрутое
Дата рождения1886
Дата смерти28.01.1957
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Австриевских Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Напольская (Малышева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович
Бракосочетание
1907
Зарегистрирован брак 7 августа 1950 года Место регистрации: Елецкий городской ЗАГС Орловской области
Рождение ребёнка
1907
Сын: Малышев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
13.04.1915
Дочь: Меркулова (Малышева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Малышев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
15.02.1921
Дочь: Напольская (Малышева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
С 1922 по 1923
Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович
Смерть
28.01.1957
Москва, город федерального значения Москва