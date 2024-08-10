Малышева (Австриевских) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Австриевских) Агафья Михайловна

Место рождения

Крутое

Дата рождения

1886

Дата смерти

28.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Австриевских Михаил

Мать: Австриевских Арина Федотьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Напольская (Малышева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович

Елец, город Елец, Липецкая область
Бракосочетание
1907

Муж: Малышев Алексей Павлович

Зарегистрирован брак 7 августа 1950 года Место регистрации: Елецкий городской ЗАГС Орловской области
Рождение ребёнка
1907

Сын: Малышев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.04.1915

Дочь: Меркулова (Малышева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Малышев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.02.1921

Дочь: Напольская (Малышева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1922 по 1923

Сын: Малышев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Малышев Алексей Павлович

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
28.01.1957
Москва, город федерального значения Москва

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