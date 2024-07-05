Кенигсберг Аврам Лейб
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Кенигсберг Берко
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кенигсберг) Фейга Фейга Кенигсберг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кенигсберг) Фейга Фейга Кенигсберг
Рождение ребёнка
03.03.1919
Сын: Кенигсберг Яков
Мать ребёнка: (Кенигсберг) Фейга Фейга Кенигсберг