Кенигсберг Аврам Лейб 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кенигсберг Аврам Лейб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кенигсберг Берко

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кенигсберг) Фейга Фейга Кенигсберг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кенигсберг) Фейга Фейга Кенигсберг

Рождение ребёнка
03.03.1919

Сын: Кенигсберг Яков

Мать ребёнка: (Кенигсберг) Фейга Фейга Кенигсберг

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